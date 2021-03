Ne kuader te projektit ‘’Restauro Made in Italy’’ Ministria e Puneve te Jashtme italiane, Agjencia ICE, Assorestauro, Ferrara Fiere, Fiera del Levante e Bologna Fiere organizojne dy evente:

– “Salloni nderkombetar i Restaurimit”

– “Java e Restaurimit”, 24-29 maj 2021, ku parashikohet pjesemarrja fizike e operatoreve te sektorit te cilet jovetem do te vizitojne panairin e Barit (“Restaurimi In Tour” – Fiera del Levante ne Bari nga 26 deri 28 maj 2021), por edhe kantieret ne qytete si Napoli, Pompei, Bari e Matera.

Keto dy evente perfaqesojne rastin me te mire per t’u perballur me te gjitha format dhe shprehite e ekselences italiane ne kete sektor si dhe bashkendarjen e njohurive, eksperiencave e bashkepunimeve te cilat mund te lehtesojne realizimin e projekteve nderkombetare qe cdo dite e me shume “lindin” per t’ju pergjigjur kerkeses se vleresimit dhe konservimit te trashegimise historike e kulturore te çdo vendi.

Temat kryesore qe do te preken gjate ketyre eventeve jane “Roli I restaurimit ne tranzicionin ekologjik” dhe “Kantieret e medha te restaurimit”.

Per kete arsye Ferrara Fiere dhe Assorestauro organizojne me 4 mars 2021, ora 14.30 deri 16.30, Konferencen per shtyp per te prezantuar “RESTAURO IN TOUR” LIVE & DIGITAL EDITION 2021. Bashkelidhur programi.

Ftohen te gjithe entet dhe operatoret e sektorit te marrin pjese ne konferencen e shtypit te dates 4 mars 2021 ora 14.30 duke klikuar ne kete link www.restorationweek.it/pressconference, i cili do te aktivizohet diten dhe oren e eventit.