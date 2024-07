Anticikloni afrikan tashmë i fuqizuar do të mbajë në Shqipëri një mot me temperatura të larta të paktën deri me 20 korrik. Sipasa Metorologes Rezarta Xhakollari , temperaturat derinë 42 gradë cecus do të vijojnë edhe për fundjavën.

Metorologia nuk përjashton mundësinë që në zonat malore, kryesisht ato verilindore, gjatë fundjavës të ketë edhe rrebeshe shiu, ndonese vlera e tmperaturave do të jetë e qëndrueshme.

E hëna dhe e marta pritet të jenë ditë me temperaturat më të larta sa i takon muajt korrik.

Sipas metrologes Rezarta Xhankollari, vetëm pas datës 20 korrik temperaturat pritet të pësojnë ulje në vlerat e tyre maksimale.

/a.r