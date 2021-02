‘Përmbysja që kemi bërë tek taksat, ka qenë e tillë që kemi hequr 1 mld arka e shtetit për tua lënë njerëzve në xhep.’ kështu ka deklaruar kreu i qeverisë Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët.

Ram tha se deri dje taksa dje taksa e shtetit ishte 10% për të gjithë dhe qeveria e ktheu në progresive.

‘Më tha dikush si mund të flasësh për shëndetësinë dhe nuk të vjen turp, mjafton që të shohë qendrën shëndetësor në Prrenjas dhe është turp, por ka shumë qendra shëndetësore për turp. Por pyetja është e thjeshtë a ka ndonjë mundësi teorike në 7 vjet u kusur të bëhen të gjitha ato që u shkatërruan me dekada e me dekada. Por pyetja ime se i kujt është ky turp, është turpi ynë që në 7 vjet e gjysëm kemi bërë gjithçka kemi mundur dhe jo kemi dashur për ti vënë në vijë për të krijuar një sistem shtetit apo është turp i atyre që për vite e vite i lanë gjërat të shkonin sa në 2013 ishte si Thumana pas tërmetit nga pikëpamja e brendisë së punëve të shtetit Shqipëria. Si mund të bëhen në 7 vjet e kusur, rrugët e fshatrave në Shqipëri. Si kemi pasur mundësitë që të bëhej nafta falas për fermerët.

Nese ne kemi bërë një ndryshim kokë përmbys të taksave, barrën e ka marrë shtetit. por ndërkohë njerëzit nuk thonë më ul taksën dhe mos më bëj shkollë, thonë taksën të ma ulësh dhe të mi bësh më mirë. Përmbysja që kemi bërë ne tek taksat ka qenë e tillë që kemi hequr 1 mld nga arka e shtetit për tua lënë njerëzve në xhep. Deri dje taksa e shtetit ishte 10% për të gjithë dhe ne e kthyem në progresive. I them të gjitha këto që po ka shumë gjëra që janë realisht problem por këto zgjidhjen duke vazhduar punë për të krijuar mundësi të reja. Sot kisha postuar projektin e Portit të Durrësit, më thonë lërë Durrësin hajde shih fshatin tim, por ai projekt do të ndikojë drejt për drejt në ekonominë kombëtare. Të ardhurat që do ti vijnë vendin tonë janë të pallogaritshme.’- tha Rama.

g.kosovari