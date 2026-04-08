Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë (MEPJ) ka përshëndetur zyrtarisht marrëveshjen për një armëpushim dyjavor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ky zhvillim shihet si një moment kritik për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme dhe si një mundësi për të gjetur një zgjidhje afatgjatë për konfliktin e përshkallëzuar që ka shqetësuar komunitetin ndërkombëtar.
Një korridor shprese për diplomacinë
Përmes një deklarate zyrtare, diplomacia shqiptare theksoi se “mbështetja për dialogun kuptimplotë dhe vetëpërmbajtjen” mbetet shtylla kryesore e pozicionit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Armëpushimi i dakordësuar synon të krijojë hapësirën e nevojshme diplomatike për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës në terren.
Siguria energjetike dhe ndikimi ekonomik
Një pikë kyçe e trajtuar në qëndrimin e MEPJ-së është stabiliteti i tregjeve globale. Tensionet në Lindjen e Mesme kanë pasur pasoja të drejtpërdrejta në ekonomitë botërore, veçanërisht sa i përket furnizimit me energji pasi ndërprerjet e mundshme kanë krijuar paqëndrueshmëri në çmimet e naftës dhe gazit si dhe siguria e Ngushticës së Hormuzit, pasi kjo pikë strategjike është jetike për rrjedhën e lirë të tregtisë detare globale.
“Rivendosja e stabilitetit dhe garantimi i tregtisë detare janë urgjenca që prekin çdo ekonomi, përfshirë atë tonën,” nënvizohet në mesazhin e diplomacisë shqiptare.
Roli i ndërmjetësve rajonalë
Shqipëria ka vlerësuar gjithashtu angazhimin e partnerëve rajonalë që lehtësuan këtë proces. Rol konstruktiv në këtë drejtim kanë luajtur Pakistani, Egjipti, Turqia dhe Arabia Saudite.
Këto shtete janë parë si ura lidhëse në përpjekjet për të sjellë palët në tryezën e bisedimeve dhe për të nxitur një frymë bashkëpunimi.
Drejt një paqeje të qëndrueshme
Njoftimi mbyllet me thirrjen për angazhim me mirëbesim. Për Tiranën zyrtare, respektimi i këtij armëpushimi nuk është thjesht një pauzë në luftime, por një kontribut i drejtpërdrejtë për sigurinë dhe paqen afatgjatë në një rajon që mbetet epiqendra e balancave gjeopolitike botërore.
Leave a Reply