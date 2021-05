Në panelin me analistët Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli, në emisionin “Java në RTSH”, kryenegociatori Mazi u shpreh se Unioni Europian do ta gjejë zgjidhjen për Shqipërinë, ku pengesë për në BE janë bërë Sofia dhe Shkupi.

Mazi tha se ndihet optimist dhe se Unioni Europian do ta gjejë forcën për të bërë një ndarje ose jo të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut.

“Gjithcka është e mundur, edhe ndarja, por interesat e vendeve janë të ndryshme. Mendoj se për Shqipërinë është një vendim i madh për integrimin që nuk do të ndryshojë. Nga ana tjetër, UE do ta gjejë forcën për një ndarje apo për një mos ndarje të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Unë do ta shikoja si një mundësi këtë. Unë jam optimist sepse Unioni Europian do ndihmojë për zgjidhjen e këtij problemi.”- u shpreh kryenegociatori Zef Mazi në “Java në RTSH”.

Kujtojmë se në fillim ishte Shqipëria që bllokoi përparimin e MV ndërsa tani mosmarrëveshjet për çështjet historike midis Shkupit dhe Sofies janë bërë pengesë për hapjen e negociatave të Shqipërisë.

