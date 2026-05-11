Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot, 11 maj, fotot e shkrepura nga Bienalja e Venecias 2026, ku Shqipëria ka prezantuar projektin unik “Një vend në diell”, të artistit Genti Korini.
“MIRËMËNGJES, dhe me krenarinë për Shqipërinë në Bienalen e Venecias 2026, ku vendi ynë përfaqësohet me dinjitet edhe në art e kulturë, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan ai.
Vepra që u prezantua më 8 maj është i ndërtuar si një “teatër fiktiv” ku ndërthuret videoja me tre kanale, performanca live, teatri kukullave, animacioni dhe një kolonë zanore origjinale.
“A Place in The Sun” mbështetet mbi gjuhën eksperimentale Zaum, një gjuhë transnacionale e krijuar nga poetët futuristë rusë në fillim të shekullit XX, pa rregulla gramatikore apo sintaksore, me synimin për të sfiduar rendin tradicional të komunikimit dhe shoqërisë.
Përmes kësaj gjuhe dhe logjike artistike, vepra e çon shikuesin në kufijtë e komunikimit, ku kuptimi nuk është i dhënë, por krijohet vazhdimisht përmes interpretimit dhe imagjinatës. Ajo trajton Shqipërinë si një “vend diku” të formësuar nga projeksione të jashtme dhe të brendshme, duke e parë identitetin si një proces të hapur dhe në ndërtim të vazhdueshëm.
Një pjesë e rëndësishme e referencave të projektit është revista avangardiste “Bloodless Murder” dhe numri i saj i vitit 1916 kushtuar Shqipërisë, botuar në Petrograd (sot Shën Petersburg). Ky material e paraqiste Shqipërinë përmes një këndvështrimi ekzotik dhe orientalizues, duke reflektuar më shumë mbi imagjinatat dhe ambiciet e vëzhguesve perëndimorë dhe rusë sesa mbi realitetin e vendit.
Leave a Reply