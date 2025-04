Këtë të hënë Shqipëria ka çelur një tjetër grupkapitull të negociatave të anëtarësimit në BE. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel i cili kryeson delegacionin shqiptar në këto bisedime, i përbërë nga ministra, zëvendësministra dhe drejtues të punës për kapituj përkatës.

Në një intervistë në “News Line” në ABC News analisti Frrok Çupi u shpreh se Shqipëria ka bërë hapa të shpejtë dhe se rezultatet e arritura siç tha ai e tregojnë më së miri këtë. Gjithashtu shtoi se anëtarësimi në Bashkimin Europian do të jetë fitorja më e madhe.

“Momentet tona drejt ecjes në rrugëtimin e BE, padyshim janë rezultat i arritjeve. Është thënë se Shqipëria ka bërë hapa shumë të shpejtë dhe kjo është e vërtetë. Jemi të bindur që po shkojmë në BE, pas 3-4 vitesh dhe kjo është një pikë kulmore ku varen të gjitha zgjidhjet tona. Për mua kjo është fitorja më e madhe se anëtarësimi në BE është pika kulmore ku ndërvaren të gjitha arritjet e tjera. Edhe pse jemi në një moment ku fushata e zgjedhjeve po zhvillohet me “kalin e betejës” që quhet Bashkimi Europian”. Tani jemi mes dy fronteve, një front i dobët që bën thirrje të mos na pranojë dhe fronti tjetër që ecën drejt BE-së”, tha mes të tjerash Çupi.