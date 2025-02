Bashkimi Europian vlerëson faktet e provat, deklaroi kryeministri Edi Rama teksa prezantoi modulin AI të zhvilluar brenda platformës së integrimit europian dhe anëtarësimit, e cila përdoret çdo ditë nga më tepër se 1400 ekspertë integrimi. Në fjalën e tij kreu i qeverisë vlerësoi punën e Ministrisë së Administratës publike dhe AKSHI-t, duke theksuar se falë tyre Shqipëria ka dalë me koën lart në tryezat e Brukselit në dhomat pa dritare.

“Ju jeni parararoja e një populli të tërë atje në tryezat e Brukselit në dhomat pa dritare, ku duhet të përballosh shumë herë më tepër pyetje se çdo dhomë tjetër dhe duhet të dalësh me kokën lart se ndryshe nuk të qasin më. Falë jush kjo nuk ka ndodhur përkundrazi dy dyer të hapura në dy javë janë risi në procesin sa i përket rajonit dhe janë shprehja më kuptimplotë e të vërtetës që ky vend po përparon me shpejtësi për t’u bërë vend anëtar i BE. Pse? Jo se unë vesh atlete kur takohem me ata, se ata janë zemërbutë, as se përtojnë të shohin se çfarë bëjmë ne përditë. Vlerësojnë faktet, provat, të dhënat e shifrat, bëjnë vlerësime mbi të tjera parametra dhe të gjitha faktet, shifrat e provat thonë që ky vend meriton të afrohet nga ata dhe ata po e afrojnë e afrojnë. Kjo është historia që po shkruajmë ne. Të gjitha që po jetojmë në të përditshmen do t’i marrë era. Ajo që do mbetet është arkitektura e shtetit të ri europian dhe flamuri ynë atje në oborrin e BE”.

Në prezantimin e modulit të AI Rama foli për hapjen e dy dyerve të tjera në korridorin drejt familjes së bashkuar europiane. Sipas tij ky modul do të përfundojë në 2027 dhe 2030 do ta gjejë sipas tij Shqipërinë anëtare të BE.

“Me këtë model do jemi të gatshëm ta mbyllim brenda afateve dhe nga pikëpamja teknike të konsiderohemi gati brenda vitit 2027, për t’i dhënë kohë procesit politik, për t’i dhënë kohë ratifikimit të parlamenteve të vendeve të BE-së dhe brenda një harku dyvjeçar që parashikojmë, maja e 2030-ës të na gjejë me flamurin tonë në rresht, i pari, se në gjuhën e Europës fillon me A në gjuhën tonë fillon me Sh. Dhe tani jemi në një fazë ku të huajt na shohim me A në çfarë bëjmë, kurse brenda vetes Sh…sh…sh…sh, histori e njohur që e përndjek Shqipërinë denbabaden, por që me anëtarësimin në BE do të mbarojë”.