Shefja e misionit të FMN-së për Shqipërinë, Yan Sun në një konferencë për mediat deklaroi se rritja e çmimeve ku preket edhe energjia elektrike, paraqet rrezikshmëri.

Zyrtarja e FMN-së tha se Shqipëria gjendet përballë disa sfidave për ekonominë e saj, ndërsa shtoi se duhet strategji për rritjen e të ardhurave tatimore. Po ashtu Yan Sun tha se nevojiten paketa fiskale dhe se duhet përmirësuar cilësia e investimeve publike.

“Rritja e çmimeve si rritja e çmimit të energjisë janë rreziqe. Shqipëria ka disa sfida për ekonominë e saj. Duhet strategji për rritjen e të ardhurave tatimore dhe duhet përmirësuar cilësia e investimeve publike. Me ekonominë që po ngrihet, duhen politika fiskale.

Me një tjetër mandat qeveria është e mirëvendosur për të adresuar këto sfida dhe për të marrë masa. Një plan i përshtatjes fiskal duhet formuluar tani. Themeli i këtij plani, duhet të jetë strategjia afatmesme. Duhet rritur cilësia dhe transparenca në shpenzimet publike. Shohim që nevoja për investime ambicioze duhet të moderohet. Të orientohet drejt atyre personave që kanë më shumë nevojë.

Forcimi i buxhetit do të ndihmojë në ruajtjen e besimit në treg. Sistemi bankar ka mbetur stabël dhe likuid. Banka e Shqipërisë duhet të monitorojë. Mbështetur në gjetjet paraprake të FMN, do të paraqesim raportin tonë të stafit dhe do ia japim bordit për të marrjen e vendimit në dhjetor.”, tha ajo.

/a.r