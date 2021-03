Ministri i Jashtëm i Bashkimit Europian, Joseph Borrell tha se Shqipëria ka bërë progres në zbatimin e Reformave, teksa pati një mesazh për partitë politike.

Borrell në një konferencë të përbashkët me Komisionerin për Zgjerim, Oliver Varhelyi dhe kryeministrin Edi Rama, tha se në listat e kandidatëve për deputet duhet të kenë persona me integritet të lartë, e ndërsa theksoi se duhet të ketë prioritet të gjitha palët politike prioritet integrimin në BE.

“Do ju japim një mbështetje të paprecedentë dhe Këshilli i Sotëm ishte një mundësi për të kuptuar se si jemi ne në marrëdhënien tonë, ne përgëzuam Shqipërinë për zbatimin e Reformave, vecanërsht të sundimit të ligjit. Në zgjedhjet e 25 prillit, theksojmë që emrat e kandidatëve të jenë me integritet, është një nga aspektet kyçe, ne kemi një mesazh për të gjitha palët politike, integrimi në BE duhet të jetë një objektiv i të gjithëve, polarizimi i skajshëm nuk është i mirë dhe nuk është në interesin e shqiptarëve, por presim që të organizojmë konferencën e parë ndërqeveritare pas kuadrit negociues“, tha Borrell.

g.kosovari