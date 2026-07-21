Në një konferencë për shtyp, Ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, deklaroi se Shqipëria po hyn në një fazë të re të marrëdhënieve me NATO-n, të njohur si “NATO 3.0”, e cila kërkon më shumë përgjegjësi dhe aftësi mbrojtëse.
Ai theksoi se vendi po përgatitet për investime strategjike dhe modernizimin e Forcave të Armatosura, duke i konsideruar shpenzimet ushtarake si një investim për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin.
Sipas tij, ndërtimi i kapaciteteve të reja mbrojtëse do të bëhet në kuadër të sistemit kolektiv të Aleancës, e cila do të përcaktojë edhe kohën e organizimit si dëshmi besimi ndaj Shqipërisë.
Ministri tha se Ballkani Perëndimor mbetet kyç për sigurinë europiane, ndërsa njoftoi se kontratat janë nënshkruar dhe brenda këtij viti pritet mbërritja zyrtare e avionëve, të cilët do të ndihmojnë edhe në përballimin e emergjencave si zjarret.
“Ballkani Perëndimor është i rëndësishëm për sigurinë europiane. Shpenzimet për mbrojtjen janë investim për sigurinë kombëtare, stabilitetin e vendit dhe të ardhmen e Shqipërisë. Shqipëria po ndërton kapacitetet e saj si pjesë e një sistemi kolektiv të mbrojtjes së NATO-s. Prioriteti më i madh i Ministrisë së Mbrojtjes ka qenë dhe mbetet modernizimi i Forcave të Armatosura.”
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