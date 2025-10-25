Shqipëria po pozicionohet me fuqi si një destinacion prioritar për investimet e huaja. Kjo konstatim u konfirmua në dy ngjarje me rëndësi të lartë: Forumin e Investimeve “Shqipëria, Horizont i Ri” në Vjenë dhe Forumin e Parë të Investimeve BE-Ballkani Perëndimor në Tiranë. Këto forume shërbyen si platforma më të rëndësishme për të shfaqur potencialin e jashtëzakonshëm ekonomik të vendit përpara qindra investitorësh ndërkombëtarë.
Në Vjenë, theksi u vu te sektori i turizmit, i njohur si një nga motorët kryesorë të rritjes së Shqipërisë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja theksoi se forumi përfaqësonte “një horizont të ri për Shqipërinë”. Ai vuri në dukje praninë e mbi 70 korporatave ndërkombëtare dhe theksoi se Shqipëria synon të jetë pjesë aktive e tregut më të suksesshëm botëror.
“Është një përjetim i tërë i cili do të shkojë përtej plazhit… ku Shqipëria duhet të luajë rolin e vet”, tha Gonxhja, duke shtuar se vendi ynë synon të tërheqë një pjesë të rëndësishme të klientelës botërore të turizmit.
Elira Kokona, Drejtore e Korporatës Shqiptare të Investimeve, vuri në dukje suksesin e forumit në Vjenë si “vetëm hapin e parë”. Ajo shpalli se në muajt në vijim, në Tiranë do të ndërpritet një vazhdimësi e forumit me takime dhe projekte konkrete, me qëllim shndërrimin e shprehjeve të interesit në investime reale në një periudhë të shkurtër kohe.
Forumi i Tiranës solli në skenë liderë të lartë ndërkombëtarë. Kryeministri Edi Rama e përcaktoi Ballkanin Perëndimor si “horizontin e ri” të Evropës.
“Një horizont ku investimet europiane gjejnë një ritëm shpejtësie të ri, ku inovacioni nuk e gjen veten të zhytur nën pirgje letrash”, deklaroi Kryeministri Rama, duke ftuar investitorët për ta bërë rajonin një “korsi të shpejtë të transformimit”.
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, dha një mesazh të fuqishëm për investitorët: “Koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani”. Ajo njoftoi se rreth 4 miliardë euro priten të investohen në rajon nëpërmjet Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, me qëllim dyfishimin e PBB-së së rajonit në dekadën e ardhshme. Von der Leyen theksoi gjithashtu anëtarësimin e Shqipërisë në SEPA si një sukses që do t’u kursejë bizneseve shqiptare rreth 500 milionë euro në vit.
Forumi i Biznesit Shqipëri-Turqi vuri në pah një nga historitë më të suksesshme të bashkëpunimit ekonomik. Kryeministri Edi Rama raportoi një rritje të shkëmbimeve tregtare nga 250 milionë euro para 10 vitesh në mbi 1 miliardë euro në 9 muajt e parë të këtij viti. Numri i sipërmarrjeve me kapital turk u rrit nga 300 në mbi 1 mijë, duke krijuar rreth 15 mijë vende pune.
