Shqipëria ka fituar dy pozicione në renditjen e përgjithshme të FIFA-s. Falë fitores ndaj Gjeorgjisë, kuqezinjtë janë ngjitur në vendin e 65-të.

Kombëtarja shqiptare zbriti dy vende në përditësimin e muajit Shtator, duke u renditur në vendin e 67-të, por i ka rikuperuar këtë muaj.

Biggest improvement in new October 2024 FIFA ranking (European teams only):

+6 GRE 48 to 42

+3 MKD 72 to 69

+3 KOS 104 to 101

+2 GER 13 to 11

+2 SRB 35 to 33

+2 ROU 45 to 43

+2 ALB 67 to 65

+2 NIR 73 to 71

…

FIFA do të publikojë renditjen e përditësuar më 24 Tetor, por sipas llogaritjeve, Shqipëria është ngjitur në vendin e 65-të.

Rritje ka pësuar edhe Kosova, që është ngjitur nga vendi i 104-t në vendin e 101-të. “Dardanët” morën dy fitore në muajin Tetor, ndaj Lituanisë dhe Qipros, duke bërë përmirësim në renditjen e FIFA-s.