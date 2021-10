Gazetari investigativ Artan Hoxha ka komentuar fitoren e kombëtares shqiptare në Hungari. Në një postim në Facebook, Hoxha shkruan se kaq mjafton që çdo shqiptar të ndihet krenar për origjinën e tij, teksa përcjell urimet më të ngrohta për lojtarin që shënoi golin e fitores, Armando Broja.

Gazetari nuk harron të bëjë edhe batutë, pasi shton se një gol i tillë duhet ritransmetuar për fetën e Flamurit, Krishtlindje, Sulltan Nevruz e shumë festa të tjera.

Postimi i plotë:

BROJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Edhe kaq mjafton te ndihesh krenar, qe je SHQIPTAR.

Nje gol i madh, qe kishte brenda vrapimin dhe fuqine e goditjes se Arben Minges kunder Belgjikes, dinakerine, triblimin dhe tekniken e Sokol Kushtes ne golin e magjishem kunder Partizanit te Beogradit, pozicionimin dhe goditjen vdekjeprurese te golit te Bekim Balajt kunder Portugalise….

Nje gol qe duhet ritransmetuar, per festat e FLAMURIT, per Krishtlindjen, per Bajramin e Madh, per Sulltan Nevruz, madje dhe per Vitin e Ri…..Zoti qofte me ty KAMPION i madh….