Presidentja në detyrë e Kosovës, Vjosa Osmani dhe mesazh për politkanët në Shqipëri dhe Kosovë që të jenë të përgjegjshëm për veprimet që bëjnë.

Nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë, Osmani e vuri theksin tek qytetarët, për të cilët tha se politika duhet zbatojë vullnetin e tyre.

“Ftoj përfaqësuesit politik, ata që sot janë në këtë dhomë dhe ata që janë jashtë që ta kultivojnë këtë besim qytetar. Si të përzgjedhur të popullit duhet të kujdesemi që vullneti i popullit të realizohet.Që Shqipëria këtu dhe Kosova atje, të jetë vendi i qytetareve të saj dhe pikëpamjet e ndryshme të jenë shtysë.

Qëndrimet e ndryshme ta nxisin kultivimin e demokracisë. Është thelbësore që institucionet tona dhe ne si politikbërëse të studiojmë mesazhin që marrim nga qytetarët dhe të jemi të përgjegjshëm”, tha ndër të tjera Osmani.

E emocionuar, Osmani tha se Shqipëria është ëndrra jonë e përbashkët.

“Është nderi i madh që t’ju flas ashtu siç ju flet njeriu familjes së vet me të cilën ka ndarë shumë histori, dhimbje dhe mall. Shqipëria është jo vetëm atdheu jonë, por është ëndrra jonë e përbashkët. Është kujtesa jonë historike, vatra ku donim ne të jetonim. Dialogu i Serbisë është ende i pambyllur do dialogojmë vetëm për njehsimin. Kosova nuk mund ta shpërblejë Serbinë me territorin e saj. Serbia duhet të pendohet të kërkojë falje dhe të dënohet dhe jo të shpërblehet. Kjo duhet thënë me zë të lartë. Thirrje Kuvendit që t’i bashkohet Kuvendit të Kosovës. Ne duhet t’i bashkojmë përpjekjet tona për viktimat që i shkaktoi Serbia. Drejtësi për fëmijët e vrarë, për motrat e nënat e dhunuara, Drejtësi! Kosovës nuk mund t’i kërkojë që të japë më shumë. Kosova ka dhënë më shumë se askush, ka dhënë mbi 1 mijë fëmijë. Kemi detyrë kombëtare, por mbi të gjitha detyrë morale, që meqë punojmë për një hapje të kapitullit të ri, ta lexojmë dhe ta mësojmë kapitullin që qëndron para nesh, që t’i qëndrojmë pranë njëra-tjetrës, si dy motra. Ky kapitull na mësoi se Serbia nuk ka ndryshuar dhe duhet të jemi bashkë për të ndalur frymën e urrejtjes”, u shpreh Osmani.

Gjatë fjalës së saj Osmani deklaroi se dhe familja e saj ka vuajtur nga lufta. Me gjysëm zëri presidentja në detyrë e Kosovës, tha se dhe familja e saj është ndarë gjatë luftës ashtu sikurse e kishin fatin dhe shumë familje të tjera. Presidentja tha se gjyshi i saj ka kaluar tortura nga regjimi serb gjithashtu dhe xhaxhai i nënës së saj i cili u varros për së gjalli nga regjimi i Enver Hoxhës.

‘Përgjatë historisë sonë shumë familje janë ndarë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, e tillë e kishte fatin dhe familja ime, Gyshi im, babai i nënes tim përjetoi tortura të tmerrshme në burgun e regjimit serb që vdiq nga këto torutura, xhaxhai i nënës që po ashtu kaloi tortura mbeti në Shqipëri por u varros për së gjalli nga regjimi i Enver Hoxhës. Kjo është histori e qindra familjeve shqiptare. ‘, deklaroi Osmani gjatë fjalës së saj.

