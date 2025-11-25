Eksperti i sigurisë, Gjergj Nikolla thotë se reagimi i forcave RENEA në Orosh, kundrejt dy personave të armatosur, ishte profesional.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Nikolla u shpreh se shërbimet inteligjente duhet të jenë në gatishmëri për çdo rast, pasi në vend organizohen samite të rëndësishme.
Ndërsa eksperti Faik Basha deklaroi se Shqipëria ka jashtëzakonisht shumë dhe ka partnerë seriozë.
Gjergj Nikolla: Përdorimi i armës duhet të jetë e fundit. Reagimi i djeshëm ishte shumë profesional. Nëse do ishin në zjarr të përherhshëm, vajttja e RENEA-s ka shkaktuar një efekt psikologjik te ta. Samitet të këtij niveli, bëjnë xhelozë edhe shumë fqinj. Shërbimet inteligjente, duhet ta ngrenë nivelin e gatishmërisë në parametra maksimalë. Këtu bëhet fjalë për të ardhmen e vendit, samite të tilla tregojnë besim në fund të fundit. Nuk duhet të arrijmë në vetëkënaqësi.
Faik Basha: Rasti i cili ne e trajtuam, nuk besoj se është shqetësues për çështje të sigurisë së vendit, që mund të prodhojë pasiguri. Besoj se çdo gjë është nën kontroll, në këtë drejtim, edhe në lidhje me aktivitete të tilla. Shqipëria ka avancuar jashtëzakonisht shumë, ka partnerë seriozë. Mendoj që çdo lloj aktiviteti apo edhe ai i NATO-s që do zhvillohet, ka kushtet dhe mundësitë që të jetë i qetë.
Leave a Reply