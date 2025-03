Epoka e Thomas Tuchel si trajner i Anglisë nisi me tre pikë të sigurta në Wembley, teksa Myles Lewis-Skelly shënoi golin e tij të parë ndërkombëtar, duke ndihmuar “Tre Luanët” të mposhtin Shqipërinë me rezultatin 2-0 në ndeshjen hapëse të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026.

Pas arritjes në finalen e Euro 2024 vetëm tetë muaj më parë, Anglia synonte një fillim të mbarë nën drejtimin e Tuchel dhe e tregoi këtë që në minutat e para.

Pas një fillimi të fuqishëm, vendasit kaluan në epërsi në minutën e 20-të, kur Jude Bellingham dhuroi një pasim perfekt për Lewis-Skelly, i cili me një goditje të saktë e kaloi topin mes këmbëve të Thomas Strakosha. Me këtë gol, talenti i Arsenalit u bë lojtari më i ri në histori që shënon në debutimin e tij me Anglinë.

Shqipëria filloi të reagonte gradualisht, por Anglia mbeti më e rrezikshme në sulm.

Bellingham u ndal nga Strakosha, ndërsa Berat Djimsiti bëri një ndërhyrje vendimtare për të ndaluar një gjuajtje të Harry Kane. Pak minuta më vonë, Dan Burn tronditi traversën me një goditje me kokë.

Në pjesën e dytë, Shqipëria mbajti më mirë mbrojtjen, duke mos lejuar Anglinë të krijonte raste të pastra. Kane pati një mundësi të mirë me kokë, por nuk e shënjestroi portën. Megjithatë, në minutën e 77-të, kapiteni anglez vulosi fitoren me një gol të shkëlqyer pas një pasimi të Declan Rice.

Kjo fitore e sigurt e çon në shtatë numrin e fitoreve të Anglisë ndaj Shqipërisë, duke e nisur me këmbë të mbarë rrugëtimin drejt Kupës së Botës 2026.