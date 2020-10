Kryeministri Edi Rama reagon ndaj deklaratës së një ministri serb, i cili akuzon se kreu i qeverisë shqiptare po krijon “Shqipërinë e Madhe”, pas mbledhjes së përbashkët të një dite më parë me qeverinë e Kosovës

Me anë të një mesazhi në Twitter ai i drejtohet Presidentit serb Aleksandër Vuçic, ku e pyet nëse është deklaratë e vërtetë apo meme, ose në të kundërt i kërkon që ta dënojë.

“Aleksandër Vuçiç, a është kjo e vërtetë apo është një meme që tallet me trurin e kulluar dhe gojën e ndyrë që e mbajti të gjithë rajonin tonë në errësirë për shekuj? Unë uroj shumë që të jetë një meme, përndryshe kjo do të ishte një shfaqje e dëshpëruar e të menduarit të mjerë që duhet ta dënoni pa asnjë dyshim”, shkruan Rama.

Ky reagim vjen pasi ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se vetëm serbët e bashkuar mund të ndalojnë Shqipërinë e Madhe dhe se një projekt i tillë është katastrofë dhe shkatërrim për paqen.

.@avucic is this real or it is a meme making fun of drained brains and dirty mouths that kept all our region in darkness for centuries? I very much wish it is a meme, otherwise this would be a despeakable show of miserable thinking that you should condemn without any doubt! pic.twitter.com/cXrJtmeW6v

— Edi Rama (@ediramaal) October 3, 2020