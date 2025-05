Kryeministri Edi Rama ndodhet në Peshkopi në takimin përmbyllës elektoral me elektoratin e majtë. Ai tha se vlerat e pronës dhe të territoreve do të rriten për 5 vite dhe se siç u bashkua Dibra me Tiranën do të bashkohet Shqipëria me BE. Rama vijoi më tej duke thënë se me këto ritme, në fund të dekadës ky qark do të ketë 1 milionë turist.

“Vlera e pronës dhe territoreve për 5 vjet do të jenë diçka që nuk imagjinohet. Do të marrin një vlerë të jashtëzakonshme pronat.

Siç u bashkua Dibra me Tiranën do të bashkohet Shqipëria me BE. Mos u cudisni që në fund të kësaj dekade të numërohen 1 milionë turistë. Berati kur morëm detyrën kishte 25’000-30’000 turistë, vjet Berati e mbylli me 1 milion. Kjo është ajo që kam thënë që në fillim, që ky vend është jastëku i gjelbër i Tiranës. 11 maji, duhet kaluar kufiri partiak. Në 11 maj duhet ndarë Shqipëria në BE brenda kësaj dekade, apo Shqipëria mbrapsht prapë në gropë dhe shqiptarët jashtë Europës dhe të huaj në kontinentin që janë një nga popujt më të vjetër. Dibra është grua që në Dibër gratë janë shtyllat e pazëvendësueshme dhe këtë unë nuk e diskutoj fare edhe sikur ta di që gjithë burrat më kthejnë kurrizin.”

Rama tha se ky qark e ka shembullin më të mirë për të treguar që nuk jemi të gjithë njësoj. Sipas tij, Tropoja është qarku më pak i investuar nga qeveria e kënetës.

“Njerëzit thonë shpesh herë që nuk ja vlen me votu se janë të gjithë njësoj. Ky qark e ka shembullin që ja vlen me votu se nuk janë të gjithë njësoj. Nëse të gjitha bashkitë kanë bashkuar sot si dita me natën, kjo ka ardhur nga fakti i thjeshtë që nuk janë të gjithë njësoj si dhe nga investimi i këtij populli me votën e duhur me forcën e duhur. Ccfarë mund të bëjnë demokratët që ja kanë dhënë besimin shumë herë.

Këneta ka hapur një legjendë që Edi Rama nuk do veriun, nga investimet që kemi bërë në qarqet e veriut. Qarqet më pak të investuar nga qeveria e kënetës, Tropoja është më pak e investuar nga qeveria e kënetës. Sepse është mentaliteti i të parit të tribusë.”