Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm Kolumbian dhe autoritetet gjyqësore shqiptare kanë krijuar dy Ekipe të Përbashkëta Hetimore (JIT) për të hetuar rrjetet transnacionale të trafikimit të qenieve njerëzore për shfrytëzim seksual.
Vendimi, i zyrtarizuar më 16 prill 2026, synon të shpërbëjë strukturat kriminale që veprojnë midis Kolumbisë, Evropës dhe vendeve të tjera, duke rekrutuar gra të cenueshme, duke i transportuar ato dhe duke i shfrytëzuar ato në Evropë, shkruajnë mediat kolumbiane.
Dy Ekipet e Përbashkëta Hetimore do të përqendrohen në identifikimin, ndjekjen penale dhe shpërbërjen e organizatave kriminale të përbëra nga shtetas kolumbianë dhe të huaj. Këto rrjete dyshohet se janë të përfshira në rekrutimin e viktimave në Kolumbi, transportimin e tyre në Evropë dhe më pas shfrytëzimin e tyre seksualisht në Shqipëri dhe vende të tjera të rajonit.
Sipas informacionit zyrtar, organizatat kriminale veprojnë sipas një zinxhiri rolesh që përfshin rekrutimin, transportimin, kontrollin e viktimave dhe ofrimin e shërbimeve seksuale në destinacione ndërkombëtare. Autoritetet treguan se qëllimi i Agjencisë Ndëramerikane të Zbatimit të Ligjit Penal (ECI) është të veprojë në mënyrë të koordinuar për të ndërprerë çdo lidhje në rrjet.
Fusha e zbatimit të marrëveshjeve përfshin gjithashtu identifikimin e flukseve financiare që rrjedhin nga këto aktivitete të paligjshme. Në këtë drejtim, u përcaktuan linja veprimi në lidhje me pastrimin e parave dhe konfiskimin e aseteve, me qëllim ndikimin në asetet e grumbulluara nga këto organizata në Kolumbi dhe jashtë saj.
Skema e bashkëpunimit u strukturua me mbështetjen e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale (Eurojust), programit EL PACCTO 2.0 përmes kanalit të tij ECI+ dhe Projektit të Drejtësisë Penale në Ballkanin Perëndimor.
Sipas autoriteteve, kjo është hera e parë që Kolumbia dhe Shqipëria kanë formuar Ekipe të Përbashkëta Hetimore, duke shënuar një mekanizëm dypalësh që synon forcimin e kapaciteteve kundër krimit të organizuar transnacional me prani në Amerikën Latine dhe Evropë.
Hetimet do të vazhdojnë në një mënyrë të koordinuar midis të dy juridiksioneve për të avancuar në identifikimin e personave përgjegjës dhe ndikimin në strukturat financiare të lidhura me këto rrjete.
