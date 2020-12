Ambasadori i delegacionit te Bashkimit Europian ne Shqiperi, Luigi Soreca ka reaguar pas deklarates se Komisionit Europian se ka miratuar një paketë prej 70 milion euro për të ndihmuar shtetet e Ballkanit Perëndimorë për të blerë vaksinën anti-Covid-19.

Soreca përmes një postimi në Twitter shprehet se gjatë krizës se COVID dhe tërmetit BE ka treguar se Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor janë partnerët e saj.

“Gjatë krizës së COVID19 dhe post tërmetit BE ka treguar se Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor janë partnerë të privilegjuar.

BE vazhdon të veprojë me këtë frymë edhe në rastin e vaksinës. 70 milion € për të mundësuar fillimin e fushatave të vaksinimit për stafin mjekesore dhe grupet më të ndjeshme sa më shpejt të jetë e mundur me kontributin e drejtpërdrejtë të vaksinave nga Shtetet Anëtare të BE”, shkruan Soreca

/a.r