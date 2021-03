Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, tha këtë të mërkurë se Shqipëria është kthyer në delen e zezë të Europës. Ai zhvilloi një konferencë për shtyp ku citoi raportin e DASH për pastrimin e parave dhe korrupsionit.

Sipas Bashës, shqipëria është kthyer në parajsë për mafian. Kreu i demokratëve premtoi se do të jetë i hapur para drejtësisë kur të vijë në pushtet. Po ashtu ai shtoi se do të arrestohet çdo zyrtar i korruptuar që vjedh shqiptarët.

“Ditën e sotme si ditën e djeshme kam qenë në mes të qytetit të Tiranës duke prekur nga afër dhimbjen, mjerimin, papunësinë, trashëgimia e qeve më të korruptuar. E keni dëgjuar nga kjo sallë, kjo gojë prej 8 vitesh këtë konstatim. Sot e keni të zezë mbi të bardhë në raportin e DASH mbi pastrimin e parasë dhe korrupsionit në botë. Qeveria e Shqipërisë nuk bëri asnjë përparim të dukshëm në vitin 2020. Shkak për situatën dramatike të pastrimit të parave, të korrupsionit është vetëm një, qeveria e dështuar dhe e korruptuar e Edi Ramës. Shkak për pengesën dhe mungesën e luftimit të korrupsionit dhe pastrimit të parave është korrupsioni qeveritar. Këtë e ndjeni në kurrizin tuaj. Nuk ka nevojë të kujtoj përgjimet e antia-mafias italiane që tregoi se Shqipëria është kthyer në një parajsë edhe me Ndraghetën e cila pastron paratë me ndërtimet në Bashkinë e Tiranës. Raporti i DASH thotë qartë se investimet në pasuritë e paluajtshme janë në metodat më të përhapura të pastrimit të parave të paligjshme. Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij në kohën e pandemisë vodhën me tendera sekretë paratë për ushqimin e njerëzve. Sot SPAK ka marrë të pandehur zyrtarë të rangut të dytë në ministrinë që drejtohej nga Xhaçka për akuzën që në kulmin e pandemisë, kjo qeveri bëri atë që ka bërë çdo ditë këto 8 vjet ka vjedhur dhe shpërdoruar paratë e shqiptarëve. Ky është shkaku i krizës që ka mbërthyer shtëpitë tuaja, ky është shkaku i paralizës së biznesit, sipërmarrjes. Ky është shkaku pse gjithçka ka mbetur në vendnumëro. Më 25 prill kjo do të ndryshojë. Vota juaj është garancia për ndryshim. Duke nisur nga unë i pari, kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë dhe zyrtari do jemi të hapur para drejtësisë. Do të çlirojmë duart e drejtësisë për t’i vënë prangat kujtdo zyrtari të korruptuar që vjedh bukën e gojës së fëmijëve tuaj që e kthen vendin në një parajsë të trafiqeve në delen e zezë të Europës siç konstatojnë raportet”, tha Basha.

/a.r