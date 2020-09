Në prag të sfidës me Bjellorusinë e vlefshme për “Nations League”, ka folur edhe një nga lojtarët që tashmë mund të quhet “veteran” në radhët e kuqezinjve tanë, Elseid Hysaj. Shkodrani është një nga më të spikaturit në radhët e kuqezinjve, ndërsa në konferencën për mediat, në prag të sfidës në Minsk, ka pohuar: “E vërtetë që kjo periudhë e gjatë shkëputje nga njwri-tjetri, na ka afruar shumë me njri-tjetrin, sepse tashmë kemi më shumë mall për njëri-tjetrin. Është rikthyer harmonia në Kombëtare. Forma ime nuk është 100%, sepse kam vetëm një javë që kam filluar stërvitjen. Ndoshta kjo do të jetë mangësi, pasi skuadra kundërshtare e ka filluar kampionatin. Ne kjo mund të na kushtëzojë”.

Roli

“Kam provuar shumë role të ndryshme te Napoli dhe Kombëtarja. Kam provuar shumë role me fanelën kuqezi dhe nga eksperienca që kam, më ka ndihmuar që të lëviz mirë. Nuk e kam problem, luaj ku të dojë trajneri, unë jap më të mirën time”.

Mavraj&Basha

“Falënderoj Mavarjan dhe Bashën për atë që kanë dhënë për Kombëtaren sepse e meritojnë dhe kanë një kontribut të jashtwzakonshëm. Por, çdo vit do të ketë prurje. Çdo kush ka vendin e vet. Kombëtarja jonë po nxjerr elementw të rinj, ka lojtarë që luajnë në Seria A dhe luajnë në klube të rëndwsishme. Shpresojmë që të vazhdojmë të nxjerrim sa më shumë lojtarë të rinj.”

Të rinjtë

“Të rinjtë janë lojtarë të mirë, por edhe shumë profesionist. Nuk kemi shumë kohë që të rrijmë me ta. Vetëm në një javë ne duhet që të bahskohemi e të mendojmë për ndeshjet. Kështu që ata do të na bëjnë shumë punë, duke mësuar edhe më shumë nga lojtarët me eksperiencë.

Synimi

“E rëndësishme që ta fillojmë mirë ndeshjen e parë, ta nisim me këmbën e mbarë. Duhet që të marim sa më shumë pikë në ndeshjet e para dhe pastaj të vijojmë me optimizëm”, – tha Elseid Hysaj që luan me Napolin në Seria A dhe është kpaiten me fanelën kuqezi.