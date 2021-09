“Jemi një vend i vogël, por jemi gati”. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në një intervistë për median franceze Tv5 Monde.

“Ne jemi një vendi vogël, por i kemi idetë tepër të qarta dhe do të bëjmë gjithçka për të ecur bashkë me të tjerët me objektivat e Kombeve të Bashkuara dhe objektivat e përbashkëta për një botë më të mbrojtur nga ndryshimet klimatike, për një botë më të barabartë mes grave dhe burrave, një botë më solidare dhe padyshim për një botë të bashkuar kundër së keqes, terrorizmit, fondametalizmit nga të gjitha anët”, tha Rama.

Në Janar, Shqipëria do të ulet si anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara.

