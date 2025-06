Kryeministri Edi Rama, nuk i ka kursyer batutat me socialistët e pranishëm në selinë rozë me rastin e 34-vjetorit të krijimit të PS, ku përmendi Arta Daden dhe Gramoz Ruçin.

Teksa falenderoi të pranishmit, Rama u ndal te Dade, për të cilën u shpreh se nuk i ndahet asnjëherë, ndërsa i tha: “zyshe, shyqyr që të kemi”.

Kreu i PS u ndal dhe te Gramoz Ruçi, që siç Rama tha është i pranishëm në çdo event, dhe kjo sipas tij është shenjë që PS është në rrugën e duhur.

“Edhe shokun Gramoz, që sa kohe që do ta shoh këtu, jam i sigurte që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni në ditën kur do mungoj Gramozi në këtë oborr, por atëherë nuk do jem as unë, kështu që shihni e bëni”, tha Rama.

Kryeministri përmendi dhe Frok Çupin me Ylli Rakipin, ku për këtë të fundit u shpreh duke thënë: Të falenderoja për praninë, jemi shumë të qartë që nuk je me ne. Pavarësisht se mund të rrish me Filip Çakullin, prape se prapë nuk bëhesh me ne.

