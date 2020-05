Gazetarja Mira Kazhani ka vijuar për përplasjen me kolegun e saj Blendi Fevziun. Mbrëmjen e djeshme në studion e “Opinion” ishte i ftuar kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili foli për shëmbjen e Teatrit Kombëtar.

Gjatë intervistës Fevziu është shprehur se Teatri Kombëtar nuk duhej shembej në këtë kohë, pasi pandemia e COVID-19 ka varfësuar shtetin dhe shqiptarët, e shumë qytetarë po vuajnë për bukë. Kjo deklaratë e Fevziut është bërë objekt për një reagim nga Mira Kazhani. Nëpërmjet, Tirana Post, ajo shkruan me ironi se moderatori interesohet për varfërinë e shqiptarëve dhe çdo ditë ekspozon jetën e tij të luksit.

“Fevziu i shqetësuar për një teatër të shtrenjtë. Mendon që Shqipëria dhe shqiptarët s’e meritojnë një Teatër kaq të shtrenjtë, me 12 mijë vende, me vlerë 30 milion euro. Një shpenzim i tepërt për moderatorin kur sheh varfërinë e vendit të tij. Po i njëjti që i mban të informuar çdo sekond të varfrit shqiptarë me jetën e tij luksoze”, shkruan Tirana Post.

g.kosovari