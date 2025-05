Zjarret masive të nxitura nga ndryshimet klimatike thyen rekorde edhe sa i përket shpyllëzimit në vitin 2024.

Një raport i fundit tregon se vetëm humbja e pyjeve tropikale arriti në 6.7 milionë hektarë, rritje prej 80 % krahasuar me vitin 2023. Shkatërrime pati edhe në Bolivi dhe Kanada nga zjarret.

Kjo ëshë hera e parë që raporti vjetor, nga Instituti Botëror i Burimeve në Universitetin e Merilendit, i rendit zjarret si shkakun kryesor të humbjes së pyjeve. Amerika Latine u godit rëndë. Brazili, i cili mban pjesën më të madhe të pyjeve tropikale në botë, humbi 2.8 milionë hektarë, më shumë se çdo vend tjetër.

Bolivia e kaloi Republikën Demokratike të Kongos si vendi i dytë me shkatërrimin më të madh të pyjeve tropikale. Humbja në Bolivi u rrit me 200% në vitin 2024, nga thatësira dhe zjarret. Në të gjithë Amerikën Latine, raporti vuri në dukje tendenca të ngjashme në Meksikë, Peru, Nikaragua dhe Guatemalë. Zjarret sezonale sollën humbje rekord të pemëve në vitin 2024, ne Kanada dhe Rusi me nga 5.2 milionë hektarë secila.