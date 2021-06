Gazetari bjellorus Roman Protasevich, i cili u arrestua në Minsk pasi u arrestua me një fluturim të devijuar muajin e kaluar, është shfaqur në një intervistë i përlotur në televizionin shtetëror.

Në intervistë, ai rrëfeu për organizimin e protestave anti-qeveritare dhe vlerësoi Presidentin Alexander Lukashenko. Familja e Protasevich thotë se intervista u zhvillua me detyrim e nën presion, shkruan BBC.

Gazetari, 26 vjeç, ishte redaktor i kanalit opozitar Nexta në aplikacionin e mesazheve Telegram deri vitin e kaluar. Ai u vendos në një listë të “individëve të përfshirë në veprimtari terroriste” vitin e kaluar.

Protestat masive shpërthyen në të gjithë Bjellorusinë pasi presidenti prej kohësh tashmë Alexander Lukashenko pretendoi fitoren në zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit, të thëna gjerësisht si të manipuluara dhe një goditje ndaj opozitës po ashtu pasoi. Protestat janë frenuar dhe udhëheqësit e opozitës janë dërguar në burg ose në internim.

Çfarë tha Roman Protasevich gjatë intervistës?

Në intervistën e transmetuar të enjten në mbrëmje, Z. Protasevich pranoi përpjekjen për të rrëzuar Aleksandër Lukashenko dhe tha se ai po fliste me kanalin televiziv me zgjedhje. Ai tha se e kishte kritikuar presidentin Lukashenko shumë por “filloi të kuptojë se ai po bënte gjënë e duhur dhe unë me siguri e respektoj atë”.

Në fund të intervistës, ai shpërtheu në lot dhe tha se shpresonte një ditë të martohej dhe të kishte fëmijë. Babai i gazetarit i tha agjencisë së lajmeve AFP se ishte e dhimbshme të shikonte të birin, duke dhënë atë intervistë.

“Unë e njoh djalin tim shumë mirë dhe besoj se ai kurrë nuk do të thoshte gjëra të tilla. Ata e detyruan të thoshte atë që ata donin” tha ai. Intervista e së enjtes ishte paraqitja e tretë e Protasevich në televizionin shtetëror që kur u arrestua. Në një intervistë, ai tha se nuk kishte dobi nga opozita që bënte thirrje për protesta të mëtejshme në rrugë.

