Gati 12 përqind e 763 mijë pensionistëve mbeten jashtë skemës së bonusit mujor, sipas shifrave zyrtare të atyre
që përfituan gjatë janarit. Mbi 36 mijë qytetarëve që kanë pension mbi 40 mijë lekë, iu shtuan dhe 54 mijë të tjerë që u penalizuan për shkak të skemës.
Bonusin 1800 lekë në muaj e marrin vetëm ata që kanë dalë ne pension urban me vite të plota pune por që nuk marrin më shumë se 40 mijë lekë në muaj. Po kështu e marrin 800 lekëshin ata që kanë pension urban të pjesshëm por që nuk kalon vlerën 22 mijë lekësh. Kurse pensionet rurale s’duhet të jenë më shumë se 18 mijë lekë, në mënyrë që të përfitohet bonusi mujor 1 mijë lekë.
Por jo vetëm kaq. Tavanet e vendosura, nuk lejojnë në disa raste përfitimin e plotë të bonusit. Një qytetar që merr pension rural në vlerën 17 mijë e 500 lekë, nuk e përfiton bonusin 1 mijë lekë, por merr vetëm 500 lekë, pasi nuk mund të kalohet tavani i caktuar nga qeveria, në këtë rast prej 18 mijë lekësh.
Sipas shifrave zyrtare të siguruara nga Report TV nga rreth 762,740 pensionistë që ka Shqipëria, bonusin mujor e kanë përfituar në janar 672,982 prej tyre. Prej tyre vetëm 33% e përfituesve kanë marrë 1800 lekë, ndërsa shumica ka marrë më pak.
Nëse skema do të mbetet e tillë, numri i pensionistëve që s’do të përfitojnë do të rritet në 2027-ën, pasi vlerat mujore të bonusit do të dyfishohen. Por në një reagim zyrtar për Report TV, Ministria e Ekonomisë është shprehur se skema do të rishikohet, por jo tavani prej 40 mijë lekësh.
“Në lidhje me vitin 2027, po, këto tavane do të jenë objekt rishikimi në kuadër të analizës së vazhdueshme të politikave sociale dhe reformës së sigurimeve shoqërore. Skema e kompensimit do vijojë të aplikohet për pensionet deri në 40,000 lekë në muaj, ndërsa fashat konkrete të përfitimit dhe masa e kompensimit mund të rishikohen, në varësi të: ecurisë së inflacionit, qëndrueshmërisë financiare të skemës dhe rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtarë”, thotë Ministria e Ekonomisë.
Ndërkohë qeveria ka vendosur ta japë edhe shpërblimin e fundvitit dhe e ka parashikuar në listën e akteve që do të miratojë brenda vjeshtës së këtij viti.
Leave a Reply