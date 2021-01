Shpresa për Kosovën/ Raportuesja në PE: BE dhe SHBA të flasin me një zë për vizat!

Politikania gjermane ka folur për procesin e dialogut Kosovë-Serbi të lehtësuar nga Brukseli. Ajo shpreson se me ardhjen në pushtet të demokratëve në Amerikë me presidentin Joe Biden, Evropa do gjejë partnerin e munguar për gati katër vite sa në pushtet ishte Donald Trump.

“Shpresoj se do të flasim me një zë, se nga Washingtoni ne do të kemi më shumë përkrahje se sa në tre vite e gjysmë që i kaluam. Besoj se do kemi njerëz që vijnë nga Departamenti i Shtetit e Shtëpia e Bardhë e që e kuptojnë dialogun dhe rajonin më mirë sesa Administrata që po shkon”, tha Von Cramon për Klan Kosova.

Ndërkohë ka shumë mëdyshje e qëndrime politike se cili do të jetë rezultati final i bisedimeve kosovaro –serbe.

Vetë raportuesja thotë se mëtohet të ketë ujdi me të cilën pajtohen të dyja palët me kompromis dhe se presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç e sheh si personin që kryen punë në këtë aspekt kah ana e Beogradit.