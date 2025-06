Të dielën, protestuesit marshuan në qendër të Barcelonës dhe iu drejtuan turistëve që po i filmonin me thirrjet: “Ikni në shtëpi!”. Në rrugë, disa turistë u lagën me pistoleta uji, ndërsa dyqane luksoze u mbuluan me ngjitëse që shprehnin pakënaqësinë ndaj vizitorëve.

Turizmi është shumë i rëndësishëm për Spanjën, pasi Barcelona është një nga qytetet më të vizituara në botë. Por numri i madh i turistëve po bën që banorët të ndihen të shtypur dhe të përzënë nga qyteti i tyre. Kjo ka shkaktuar protesta në qytete të ndryshme të Evropës jugore.

Një nga protestueset, Marina, mbante një pankartë ku shkruhej: “AirBnB-ja jote ka qenë shtëpia ime”. Ajo tha: “Nuk mund të jetojmë këtu sepse qiratë janë shumë të larta për shkak të AirBnB-ve dhe njerëzve që vijnë për motin dhe qëndrojnë gjatë”.

Marshimi përfundoi pranë kishës së famshme Sagrada Familia, një atraksion turistik i madh. Barcelona pranoi mbi 15 milionë vizitorë vitin e kaluar, pothuajse dhjetë herë më shumë se banorët vendas, dhe kjo po krijon shumë probleme.

Elena, një biologe e re detare, tha: “Nuk jemi kundër turistëve individualë, por mënyra si po menaxhohet turizmi është problematike. Të rinjtë nuk mund të përballojnë jetesën këtu, madje as një kafe, sepse çmimet janë shumë të larta për pagat tona”.

Po ashtu, edhe banorët më të moshuar po vuajnë. Pepi, 80 vjeçe, u dëbua nga shtëpia ku jetonte për 10 vjet sepse pronari kërkonte qira më të larta. Ajo tani kërkon strehim tjetër, por çmimet janë rritur me 70% dhe nuk gjen ndihmë.

Në qendër të qytetit, Joan Alvarez po lufton të mbajë apartamentin që familja e tij ka marrë me qira për 25 vjet. Pronari i ka ndërprerë kontratën, por ai nuk pranon të largohet. Shumë apartamente janë ndarë në dhoma të vogla për turistë, duke shtuar presionin mbi banorët.

Si përgjigje ndaj protestave, autoritetet e Barcelonës kanë vendosur të ndalojnë qiratë afatshkurtra për turistët nga viti 2028, duke i hequr licencat 10,000 pronarëve.

Jesus Pereda, pronar i disa apartamenteve për turistë pranë Sagrada Familia-s, thotë se problemin nuk e shkaktojnë turistët, por punëtorët ‘nomadë’ nga Europa që paguajnë më shumë dhe rrisin qiratë. Ai paralajmëron se nëse humbet licencën do t’i shesë apartamentet.

Protesta përfundoi me thirrjet “Jeni të gjithë të huaj!” dhe fishekzjarre pranë policisë që mbron rrugën drejt Sagrada Familia-s. Protesta të ngjashme u zhvilluan edhe në pjesë të tjera të Spanjës, Portugalisë dhe Italisë.