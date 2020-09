Ish-deputeti i PD-së, Ervin Salianji i ftuar në “Pa Protokoll” tha se PS bëri një gabim të madh që nuk hapi listat e kandidatëve për deputet.

Sipas tij, gjithë ky proces që po shtyhet e po vonohet mund të rrezikojë zgjedhjet.

“Ra tërësisht perdja e propagandës. meraku i PS ishte taktika elektorale për të hequr koalicionet për të mos lejuar kandidimin me sigël e partive dhe kandidimi me koalicione e vendosur me Kushtetutë dhe kod zgjedhor. Sot doli e qartë se PS nuk donte lista të hapura. Cili është themeli dhe pse i pëlqejnë shq listat e hapura. kemi 3 vite që i kemi propozuar, por se kemi bërë se do të dilte çështja e koalicioneve. njëjta sit është ehe sot, nëse me votë preferenciale do zgjedhë kandidatë dhe jo emrin e partisë, përsëri do të ketë vonesa e ngatërresa. Listat e hapura pëlqehen se anë mundi të zgjedhin emrat. Damian Gjiknuri le ta vendosi veten të 9 në Vlorë edhe ta shohë e t’i marri votat e të dali. Kjo është një situatë absurde. sot ka kapërcyer një shkallë tjetër PS pa u konsultuar. Me koalicionet duket qartë që është lëvizje për të mbrojtur personat e korruptuar. Tryeza është me garant, janë përfaqësuesit tanë strategjikë, BE,Ambasada e Britanisë, jemi në kushte që po tradhtohet nuk po mbahet fjala para partnerëve kombëtarë dhe këtu rriskohet integrimi dhe po tentojnë të vonojnë zgjedhjet e nuk do të kemi kohë të kalojmë në identifikimin biometrik”, tha Salianji.

Kujtojmë se PD bojkotoi ditën e sotme mbledhjen e këshillit Politik, pasi kërkon ndërhyrjen e OSBE-ODHIR në kundërshtim me mazhorancën.

