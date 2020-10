Nga Carlo Bollino

Pra ish-deputeti Clirim Gjata është gjallë dhe ekziston! Emri i tij mbiu në këto orë mes emrave të demokratëve në garë për të hyrë në listën e kandidatëve të Tiranës. Për mua është një lajm i mirë, por është mbi të gjitha për gjykatësen Manjola Xhaxho të gjykatës së Tiranës që po e kërkon pa rezultat prej një viti e gjysëm.

Nëse Clirim Gjata nuk do të ishte edhe kreu i departamentit të Drejtësisë së Partisë Demokratike që pretendon të udhëheqë vendin, kjo që po ju tregoj do të ishte vetëm një histori qesharake. Por duke konsideruar funksionin politik si dhe profesionin (e supozuar) të avokatit, mënyra se si Clirim Gjata tallet me drejtësinë e bën këtë histori dramatike. Imazhi perfekt se si partia kryesore e ish-qeveritarëve dhe eksponetëve të saj më të lartë, vazhdon të baltosë drejtësinë, edhe tani që pretendojnë aspirojnë të rikthehen në qeveri.

Historia ime me fantazmën Clirim Gjata nis me 16 korrik 2019 kur (siç e lajmërova në një editorial) paraqita padi civile ndaj tij për shpifje. Gjatë dy debateve televizive në studion e Eni Vasilit, Clirim Gjata (siç e kanë zakon edhe gati të gjithë eksponentët e PD-së) duke mos gjetur asnjë argument për të kundërshtuar kritikat ndaj tyre, mu drejtua me shpifje dhe epitete. Pas paraqitjes së denoncimit prisja që si çdo qytetar tjetër, Clirim Gjata të paraqitej në sallën e gjyqit për të kërkuar ndjesë ose për të konfirmuar akuzat e tij duke paraqitur prova dhe fakte. Por ndjesa nuk është një praktikë e njohur për shpifësit profesionalë, të cilët kanë dhe një tjetër problem: flasin gjithmonë pa prova.