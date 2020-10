Shpëtim Idrizi justifikon hedhjen e shishes ndaj eskortës së ministrit grek: “Pashë nëna çame që qanin”

Lideri i PDIU Shpëtim Idrizi, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” ka sqaruar incidentin e ndodhur sot, ku ai hodhi një shishe uji ndaj eskortës të ministrit të Jashtëm grek Nikos Dendias, në shenjë revolte.

Idrizi theksoi se e bëri gjestin edhe se u ndje keq, teksa pa nëna çame që qanin, pasi fëmijët e tyre ishin shoqëruar.

“Nuk do e hidhja shishen në kushte normale. Vija nga një moment shumë i madh tensioni. Nëse do shikoje atë momente, do shihje disa nëna çame që qanin, sepse ua kishin marrë djemtë në komisariat dhe unë ndjeja përgjegjësi.

Ne kishim parashikuar të uleshim në tokë si formë proteste. Policët janë vëllezërit tanë. Policia jonë me të njëjtin agresivitet, të shkojë në jug dhe të sillen kështu me ata grekë që ngrenë flamurin e Vorio Epirit”, tha Idrizi.

Shpëtim Idrizi vlerësoi se Edi Rama dikur kishte qasje ndryshe ndaj çështjes çame, kurse tani e ka injoruar çështjen më të rëndësishme të shqiptarëve të Çamërisë.

“Kam qenë i revoltuar nga gjithë sjellja e policisë shqiptare ndaj anëtarëve të komunitetit të Çamërisë. Sot të gjithë ata shqiptarë që mendojnë çështjen çame si shqiptare, donin të protestonin, sepse ne kemi pyetje të tilla si kur do hiqet ligji i luftës, kur do të nderohen partizanët çamët, kur arvanitasit do marrin statusin e minoritetit apo kur shqiptarët apo arvanitët të mësojnë shqipen.

Varrezat e grekëve u bënë në Shqipëri, duke qenë pushtues. Ajo që është bërë ndaj çamëve duhet të njihet si gjenocid. I çuan në rajon disa aktivistë tanë dhe Bojken Abazin e VV. Leja na u refuzua në momentin e fundit. Policia ishte agresive. Edi Rama dikur thoshte se bënte shumë për çështjen çame, kurse sot e ka injoruar.”, u shpreh Idrizi.