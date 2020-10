Pubet, baret dhe restorantet në Skoci do të detyrohen të mbyllen midis orëve 18:00-06:00 si pjesë e kufizimeve emergjente të koronavirusit, sipas metro.co.uk.

Alkooli gjithashtu do të ndalohet rreptësisht në ambientet e brendshme të lokaleve.

Baret, lokalet dhe restorantet do të hapen nga ora 06:00 deri në orën 18:00, ndërkohë që vetëm hotelet mund të shërbejnë vaktet pas orëve të ndalimit në qytete.

Përjashtimet nga rregullat përfshijnë ngjarje të rëndësishme të jetës si dasmat dhe ceremonitë mortore.

Shumë pub-e pritet të mbyllen në qytete si rezultat i kufizimeve, por në zonat e thella dhe rurale ato do të ofrojnë shërbim për komunitetet lokale.

Kufizimet pritet të jenë në fuqi për një periudhë prej 16 ditësh, për të vepruar si një ”ndërprerës qarku” kundër virusit.

Vendet me hapësira të mbyllura të bowling, kazinotë, sallat e bingos dhe sallat e bilardove gjithashtu do të mbyllen dhe do të ketë një ndalim të shërbimit të alkoolit.

Sidoqoftë, njerëzit ende mund të takojnë të tjerët nga jashtë shtëpisë së tyre në një kafene ose vend të ngjashëm.

Rregulli i Skocisë “gjashtë nga dy”, që do të thotë se lejohet një maksimum prej gjashtë personash nga dy familje të ndryshme që të mblidhen së bashku, do të vazhdojë, pasi ndalimi i kontakteve do të shkaktonte dëm dhe shpërndarje joproporcionale të njerëzve.

/e.rr