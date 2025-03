Të gjithë heshtin dhe madje janë shokë dhe bëjnë muhabete me përgjegjësit e shpërthimit të përgjakshëm të 15 marsit 2008 në Gërdec, me asnjë të ndëshkuar dhe ku shumë prej tyre janë edhe kandidatë në listat e sigurta për deputetë të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.

Kështu shprehet dhe e kujton 17-vjetorin e masakrës së Gërdecit me 26 viktima të pafajshme dhe qindra të plagosur, deputeti socialist Erion Braçe.

Ai kritikon edhe drejtësinë e re, që shprehet se kërkon veç ta mbyllë çështjen me një dënim banal, pa hetuar në themel krimin dhe korrupsionin e përgjakur të asaj dite.

Dhe kjo sipas ligjvënësit socialist, “sepse kanë frikë të prekin përgjegjësit realë të korrupsionit të përgjakshëm, i vetmi i tillë në historinë e këtij vendi”.

Postimi i Erion Braçes në rrjetin social Instagram

“Kjo është zhurma e korrupsionit; Ky-pak sekonda me pas-është shpërthimi i korrupsionit; Vendi i krimit: Gërdec, Tiranë Data, muaji, viti i krimit: 15 mars 2008

Pasoja e krimit: 26 burra e gra, djem e vajza, fëmijë të mitur, foshnjë në bark të nënave, pjekur të gjallë! Ky është korrupsioni dhe ky është gjaku i korrupsionit! Po tallja cila është?

Asnjë përgjegjës politik i shpallur fajtor dhe i dënuar, asnjë! Secili prej përgjegjësve politikë është gjallë, në aktivitet të plotë politik, madje në lista të deputetëve e deputete 100% të sigurt edhe një herë!

Ndërkohë ka edhe më: Të gjithë heshtin! Të gjithë i kanë shokë përgjegjësit politikë të pjekjes të gjallë të 26 shqiptarëve- rrinë me ta, këmbejnë muhabete shqiptarësh me ta, ju qajnë hallin, i kanë partnerë aktivitetesh, qeshin me ta, hanë e pinë me ta!

Një akuzë e gjyq qesharak nuk përfundojnë kurrë; E dini pse? Sepse akuza e ngritur dhe gjyqi për të nga drejtësia e re, kërkon veç të mbyllë çështjen- një dënim banal, për një aty dhe kaq; asgjë në themel të krimit, asgjë në themel të korrupsionit; ka frikë të prekë përgjegjësit real të korrupsionit të përgjakshëm- i vetmi i tillë në historinë e këtij vendi! I vetmi!“.