Anija u gjurmua nga paratë që kishte borxh, të krijuara nga detarë të pakënaqur dhe të mashtruar nga një problem i vogël që kishte pasi uji duhej të pompohej vazhdimisht. Dhe ajo mbartte një ngarkesë të paqëndrueshme, më të madhe se 2,000 tonë nitrat amoniumi, një material që ishte destinuar për Mozambik.

E përqafuar në një mosmarrëveshje monetare dhe diplomatike, ajo ishte e lënë e shkretë nga biznesmeni rus që e kishte marrë me qira. Dhe nitrati i amonit u transferua në një depo në Bejrut, vendin ku do të ligështohet për vite me radhë, deri të martën, kur oficerët libanezë përmendën se shpërtheu, duke dërguar një valë shoku që vrau më shumë se 130 individë dhe plagosi një tjetër 5000, shkruan prestigjozja amerikane New York Times.

Historia e anijes dhe ngarkesave të saj vdekjeprurëse, të cilat u shfaqën të Mërkurën në llogari nga Libani, Rusia dhe Ukraina, siguruan një histori të zymtë se si beteja të autorizuara, përleshje monetare dhe, siç duket, nga pakujdesia e energjisë, vendosën skenën për një aksident të tmerrshëm që shkatërroi një nga shumë qytete më të pëlqyera të Lindjes së Mesme.