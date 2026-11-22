Menziken, 22 nëntor 2026 – Një shpërthim i fuqishëm i pasuar nga një zjarr ka tronditur banorët e një pallati shumëkatësh në Menziken të Zvicrës mbrëmjen e së shtunës, duke shkaktuar panik të madh dhe duke lënë të plagosur rëndë një person, i cili pësoi djegie të konsiderueshme dhe u transportua me helikopter drejt spitalit. Sipas dëshmive të banorëve, shpërthimi ndodhi në një garazh individual të ndërtesës me një forcë aq të madhe sa porta e garazhit u shkëput plotësisht nga vendi, ndërsa flakët përfshinë menjëherë ambientin duke detyruar qiramarrësit të braktisnin me nxitim banesat e tyre.
Një prej personave të parë që mbërriti pranë vatrës ishte dyzet e shtatëvjeçari Viliam, i cili tentoi të shuante flakët me një fikëse zjarri dhe rrëfeu se zjarri po bëhej gjithnjë e më i madh e se fillimisht nuk mund t’u besonte syve për atë që po shihte, teksa të gjithë banorët dilnin me shpejtësi nga pallati. Një tjetër banore tridhjetë e nëntëvjeçare tregoi se kishte dëgjuar dy shpërthime të forta që e kishin tmerruar, duke dalë nga apartamenti në panik pa marrë as xhaketën dhe duke qëndruar për orë të tëra jashtë në të ftohtë derisa zjarrfikësit i sollën një batanije.
Dëshmia më prekëse vjen nga Fadili, një dyzet e nëntëvjeçar shqiptar që banon në katin e tretë të pallatit, i cili po kthehej nga një shëtitje rreth orës 18:30 kur dëgjoi shpërthimin e parë të fuqishëm, të ndjekur pak çaste më vonë nga një shpërthim i dytë. Ai rrëfeu se reja e dendur e tymit arrinte deri në katin e tretë ku banonte dhe se më pas kishte dëgjuar britma ku dikush kërkoi ndihmë tri herë, një skenë që i riktheu menjëherë kujtimet e rënda të luftës në Kosovë gjatë viteve nëntëdhjetë. Duke përshkruar momentet e ankthit, Fadili u shpreh se u ndje sikur ishte sërish në atë kohë, pasi askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte, të gjithë ishin në panik dhe britmat dukeshin sikur po dëgjoje dikë në çastet e fundit të jetës.
Pak minuta pas ngjarjes mbërritën në vendngjarje ekipet zjarrfikëse dhe ambulanca, të cilat i dhanë ndihmën e parë një burri me djegie të shumta në trup përpara se ai të evakuohej me helikopter nga shërbimi i shpëtimit ajror Alpine Air Ambulance drejt spitalit. Duke shprehur keqardhjen e tij të thellë për të lënduarin, Fadili vuri në dukje se ai ishte djegur nga koka te këmbët dhe se kjo ishte një tragjedi e vërtetë për familjen e tij, ndërsa policia zvicerane ka nisur hetimet e plota teknike për të zbuluar shkakun e saktë të shpërthimit dhe të zjarrit.
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