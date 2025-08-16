Një zjarr shkatërrues në një fabrikë industriale në rajonin e Ryazanit, në juglindje të Moskës, ka shkaktuar humbjen e jetës së 11 personave dhe ka lënë të plagosur më shumë se 130 të tjerë. Ngjarja ndodhi në kompleksin “Elastik” në zonën Shilovsky, ku dyshohet se shpërthimi erdhi si pasojë e zjarrit në një punishte baruti brenda objektit.
Ekipet e shpëtimit vazhduan punën intensive gjatë fundjavës, duke gjetur edhe dy trupa të tjerë nën rrënoja gjatë natës. Sipas autoriteteve, 29 nga të plagosurit janë ende të shtruar në spitale – një pjesë në Ryazan dhe të tjerët të transferuar për trajtim në Moskë.
Tre persona janë shpëtuar gjallë nga rrënojat, ndërkohë që hetimet për shkaqet e ngjarjes së rëndë janë në vazhdim. Autoritetet lokale kanë shpallur ditë zie në të gjithë rajonin për të nderuar viktimat.
