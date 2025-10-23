Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të mëkurën e datës 22 tetor, në një fabrikë ushtarake në Rusi, ku si pasojë kanë humbur jetën 12 njerëz.
Fillimisht u raportua se katër persona u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën në shpërthimin në fabrikë, që mediat lokale thanë se prodhon produkte plastike.
Por Reuters shkruan se numri i viktimave është rritur në dymbëdhjetë, ndërsa të plagosur janë pesë persona.
Aleksei Teksler, guvernatori i rajonit të Chelyabinskut, ku ka ndodhur incidenti, ka njoftuar se të gjitha shërbimet e emergjencës ishin në vendngjarje dhe nuk kishte kërcënim për banorët ose infrastrukturën civile.
Hetuesit rusë thanë të enjten se kishin hapur një çështje penale lidhur me incidentin. Mediet lokale, duke cituar dëshmitarë, raportuan se shpërthimi kishte ndodhur në fabrikën ‘Plastmass‘ në qytetin Kopeisk në rajonin e Chelyabinskut. Guvernatori Teksler tha se nuk kishte asnjë tregues që incidenti kishte lidhje me ndonjë aktivitet të dronëve.
