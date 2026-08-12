Aktiviteti i vullkanit Etna ka shkaktuar probleme të reja në trafikun ajror në Sicili, ndërsa prania e hirit vullkanik ka detyruar autoritetet të kufizojnë dhe pezullojnë përkohësisht fluturimet në aeroportet e Catanias dhe Comisos.
Situata është përkeqësuar për shkak të hirit të përhapur në ajër pas aktivitetit të Etnës, duke krijuar kushte që vështirësojnë operimin normal të avionëve.
Sipas raportimeve të mediave italiane, aeroporti i Catanias ka pezulluar fluturimet deri në orën 18:00, ndërsa në aeroportin e Comisos kufizimet janë vendosur deri në orën 10:00.
Masat janë marrë për arsye sigurie, pasi hiri vullkanik përbën rrezik për motorët e avionëve dhe mund të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në sigurinë e fluturimeve.
Pezullimi i përkohshëm pritet të sjellë vonesa, anulime dhe ndryshime në oraret e fluturimeve, ndërsa kompanitë ajrore dhe autoritetet aeroportuale monitorojnë situatën.
Aeroporti i Catanias është një prej pikave kryesore të transportit ajror në Sicili dhe çdo kufizim i aktivitetit të tij prek një numër të madh udhëtarësh, veçanërisht gjatë sezonit të verës.
Pasagjerët që kanë fluturime nga ose drejt Sicilisë këshillohen të kontrollojnë vazhdimisht statusin e fluturimit me kompaninë ajrore dhe aeroportin përkatës përpara se të nisen.
Etna është një nga vullkanet më aktivë në botë dhe shpërthimet apo rritja e aktivitetit të tij mund të ndikojnë jo vetëm në zonat përreth, por edhe në trafikun ajror.
Hiri vullkanik është veçanërisht problematik për aviacionin, pasi grimcat mund të dëmtojnë ose të ndikojnë në funksionimin e motorëve të avionëve. Për këtë arsye, autoritetet mund të vendosin kufizime edhe kur kushtet atmosferike në aeroport duken relativisht normale.
Situata pritet të monitorohet në vijim dhe vendimi për rikthimin e plotë të fluturimeve do të varet nga përhapja dhe përqendrimi i hirit në zonën ajrore.
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