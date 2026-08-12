Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale sot në 12 gusht, shkruan se është rritur jashtëzakonisht shumë numri i turistëve francezë në Shqipëri.
Duke iu referuar një artikulli të medias franceze BFM Business, kreu i qeverisë nënvizon se vendi ynë është bërë gjithmonë e më i preferuar për francezët. Ai shton se rezervimet nga shtetasit francezë në vendin tonë janë rritur me 288.2 përqind.
Me një rritje prej 288,2% të rezervimeve brenda një viti, numri i francezëve që zgjedhin Shqipërinë për pushimet e tyre ka shpërthyer”, shkruan kryeministri Rama.
Artikulli i plotë i medias franceze BFM Business
Në fakt, këtë zgjedhje bënë shumë udhëtarë francezë këtë verë. Rezervimet nga Franca drejt Shqipërisë u rritën me 288,2% krahasuar me vitin e kaluar. Ky bum turistik është një përfitim i madh për ekonominë shqiptare. Në vitin 2025, vendi priti mbi 12 milionë vizitorë ndërkombëtarë.
Por, si u bë kaq popullor ky vend i vogël ballkanik?
Faktori i parë është: Çmimi.
Krahasuar me destinacione si Greqia, Italia apo Kroacia, Shqipëria mbetet relativisht e përballueshme, qoftë për akomodim apo edhe për sa i përket ushqimit. Një vakt në një restorant ekonomik kushton rreth 8 euro në Shqipëri, krahasuar me 12 euro në Kroaci, 15 në Greqi dhe 17 në Itali. Dhe në faqet e internetit për rezervime, çmimi i një dhome për dy net mezi arrin në 100 euro.
Gjithashtu, mbi të gjitha, Shqipëria është bërë shumë më e aksesueshme. Lidhjet ajrore me Tiranën janë shtuar ndjeshëm, veçanërisht linjat ajrore loë-cost.
Në terren, përmirësimi gradual i infrastrukturës e bën gjithashtu më të lehtë lëvizjen. Ajo që dikur ishte një destinacion jashtë rrugëve të zakonshme turistike, tani po shndërrohet në një alternativë të thjeshtë dhe të aksesueshme për pushime në Europe.
Faktori i dytë: Peizazhi.
Me ujëra në ngjyrë turkezë, male dhe fshatra të gurtë në kodra, Shqipëria ofron peizazhe të larmishme. Në rrjetet sociale, është Riviera Shqiptare ajo që vërtet tërheq vëmendjen dhe imagjinatën më së shumti.
Duke filluar me Ksamilin, i famshëm për plazhet dhe ishujt e tij të vegjël.
Por, Shqipëria ofron më shumë sesa thjesht plazhe; vendi i magjeps vizitorët edhe me peizazhet malore dhe trashëgiminë kulturore. Për ta menaxhuar këtë rritje, Shqipëria ka zbatuar “Strategjinë Kombëtare të Turizmit 2030” që nga viti 2024. Ajo synon të rrisë të ardhurat nga turizmi, të përmirësojë infrastrukturën hoteliere dhe të mbrojë mjedisin natyror nga rreziqet e mbipopullimit turistik.
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