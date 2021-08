Federata Spanjolle e Futbollit ka refuzuar një marrëveshje të propozuar prej 2.7 miliardë eurosh midis La Liga dhe firmës së investimeve CVC , duke thënë se “marrëveshja rrit pabarazinë” dhe mund të ndikojë në të ardhmen e turneut.

Javën e kaluar, Liga Spanjolle e Futbollit njoftoi se CVC do të jepte 2.7 miliardë euro në La Liga në këmbim të 10% të të ardhurave të ligës dhe një pjesëmarrje 10% në shumicën e operacioneve të saj.

La Liga theksoi se marrëveshja do të forcojë klubet e saj dhe do t’u japë atyre fonde për të shpenzuar në objekte të reja dhe projekte modernizimi, duke rritur paratë që ata mund të paguajnë për pagat e lojtarëve.

“RFEF, duke ditur ankesat dhe komentet e ndryshme të bëra nga klube të ndryshme të kategorisë A ‘dhe B’, ka njoftuar kundërshtimin e saj të vendosur ndaj kësaj marrëveshjeje”, deklaron federata spanjolle në njoftimin e saj sot, i cili provokoi zemërimin e presidentit të La Liga, Javier Tempas. “Pika më e rëndësishme është se marrëveshja rrit pabarazinë dhe e bën të pamundur një zhvillim logjik të formatit të organizatës profesionale të futbollit në Spanjë,” shtoi RFEF në një deklaratë.

Kujtojmë se dje Real Madrid njoftoi se do të ndërmarrë veprime ligjore kundër Tempas dhe kreut të CVC, Javier de Jaime Guichaaro, për marrëveshjen.

Barcelona gjithashtu e kundërshtoi marrëveshjen, me presidentin e Blaugrana Joan Laporta duke thënë se marrëveshja “hipotekonte të drejtat e klubit për gjysmën e ardhshme të shekullit”.

Laporta gjithashtu tha se ai do të refuzonte marrëveshjen, edhe nëse kjo do të ndihmonte në zbutjen e problemeve financiare të katalanasve dhe do t’i lejonte ata të nënshkruanin përsëri me Lionel Messin, i cili u largua nga Barcelona për t’u bashkuar me skuadrën e Paris Saint-Germain./m.j