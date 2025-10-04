Krahu politik dhe krahu ushtarak i Hamasit nuk kanë arritur një konsensus mbi çështjen e çarmatimit si pjesë e propozimit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza, raporton Wall Street Journal, duke cituar ndërmjetës arabë.
Sipas raportit, Khalil al-Hayya, negociatori kryesor i Hamasit, dhe zyrtarë të tjerë politikë që jetojnë jashtë Gazës janë të gatshëm ta pranojnë propozimin “pavarësisht rezervave të konsiderueshme”.
Ndërsa udhëheqësi i Hamasit në Gaza, Izz al-Din Haddad, është i hapur për të dorëzuar armët sulmuese të Hamasit, siç janë raketat, ai dëshiron të mbajë armët “mbrojtëse” të grupit terrorist, siç janë pushkët sulmuese, thotë raporti.
Komandantë të tjerë ushtarakë janë më pak të hapur për kompromis, sipas raportit. Ata thuhet se mendojnë se nuk do të jenë në gjendje të zbatojnë çarmatimin midis të rinjve që kanë rekrutuar gjatë gjithë luftës, të cilët besojnë se mund të mos jenë të gatshëm të dorëzojnë armët e tyre pasi kanë humbur familjen dhe pronën gjatë luftës.
