Ish Deputetja e Partisë Demokratike ftuar mbrëmjen e sotme në Abc News ka komentuar situatën politike duke u shprehur se qeveria nuk e ka mendjen te çojë përpara Shqipërinë, por të vjedhë mbi kurrizin e shqiptarëve.

Sipas saj gjatë kësaj qeverisje qytetarët shqiptarë janë varfëruar më shumë seç kanë qenë.

“Në Shqipëri pika e parë themelore është reagimi dhe kundër reagimi i një klase politike që mund të marrë nga shoqëria. Kush ka pushtet do të tentojë që ta marrë. Dy instrumentat janë një shoqëria në momentin që ke një bazament politik ne kemi një problem të madh që do e vijojë jo dhjetë, por dy dekada që është problemi i shtresës së mesme që është dhe garancia më e madhe për të pasur shoqëri reaguese. Në të gjithë qeverisjet ka pasur një influencë për të ulur reagimin e shoqërisë, por në vitet e fundit një gjë e tillë është më e dukshme.

Shqiptarët nuk duan më integrimin evropian si dikur, por të marrin disa standarte për tu njohur disa të drejta të tyre kjo është dhe sfida më e madhe e partive politike. Reforma Zgjedhore që nuk është e tillë por vetëm është administrim i procesit zgjedhor që duhet të ishte paralel me problemet e njerëzve ne duhet ta menaxhojmë jetën që në momentin që dalim nga dera e shtëpisë me të gjithë elementët e jetës, pa diskutuar varfërinë, pagat minimale dhe në këto 8 vite në paga tona është shtuar pesha e taksave që ne i japim shtetit. Në vendet ish komuniste tre elementët kryesorë mbizotërues ishin, ishe i sigurtë kur ecje në rrugë, kur shkoje në universitet do të gjendet një punë dhe nuk kishte këto probleme krimi.

Kjo është një skemë absurde që po përpiqen që të ushqejnë njerëzit. Në vendet e varfëra keqqeverisja pasuron pakicën. Ne sot jemi në një moment që shteti është i pushtëve. Ne kemi trefishuar taksat që japim, dhe kemi paguar kaq dhe kemi minus të gjithë shërbimet, kemi mungesë në shëndetësi, në arsim, nga siguria, nga mungesa e sigurisë së njerëzve që fusin nëpër institucione.

Kjo nuk është reformë zgjedhore, por administrim zgjedhor. Zgjedhjet nuk vidhen ditën e zgjedhjeve por shitja dhe blerja ndodh përpara.

Identifikimi biometrik ul elementin e votës fallce. Kamerat do jenë aty gjatë procesit të votimit. Nëse ne e bëmë këtë betejë. PD është në momentumin e saj historik për të marrë pushtetin dhe do marrë pushtetin për të qeverisur vendin. Kjo është beteja jonë dhe qëllimi përse në 8 vite bëmë një opozitë aspak të thjeshtë. Qëllimi jonë është që të kemi zero tolerancë me palën kundërshtare”, tha Duma

/e.rr