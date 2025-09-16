Regjisori Eno Milkani, i ftuar këtë të martë në studion e “Living Day” në Vizion Plus, të moderuar nga Brunilda Lahe, ngriti disa shetësime me të cilat përballen sot autorët e veprave të mëdha artistike në Shqipëri.
Milkani theksoi se plejada e vjetër e aktorëve, regjisorëve ju është hequr e drejta e autorsisë mbi punën e tyre me një të rënë të lapsit.
Ai shtoi se u duk sikur anëtarët e Këshillit Kombëtar të të Drejtës së Autorit mezi pritën që të ikte nga kjo botë i madhi Dhimitër Anagnosti që me një të rënë të lapsit tu hiqnin të drejtën autorëve dhe trashëgimtarëve të tyre të përfitonin nga veprat e tyre.
“Këshilli Kombëtar i të Drejtës së Autorit me një të rënë të lapsit të gjithë këtyre autorëve të audiovizualëve të filmit shqiptar, ua ka hequr të drejtën direkt, ose trashëgimtarëve. U duke në një moment që të ikte Anagnosti, ta qanim e pastaj t’i bënim këtë puç të gjithë këtyre autorëve. Praktikisht këta autorë apo trashgimtarët e tyre nuk kanë të drejtë të marrin atë shpërblimin që llogaritet në bazë të përqindjes sa herë jepet vepra e tyre”, u shpreh Milkani në studion e “Living Day”
