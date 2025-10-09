Deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu, kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Presidentit të Republikës Bajram Begaj, duke i sugjeruar atij që nëse ka një fije respekti, duhet të largohet vetë duke kërkuar ndjesë, para se ta shkarkojnë në Parlament.
Ligjvënësi vuri në dukje se shkelja e Kushtetutës nga kreu i shtetit është e paprecedentë dhe shumë e rëndë dhe sot është rrëzuar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese, që pezulloi zgjedhjet e pjesshme të Bashkisë Tiranë më 9 Nëntor, pas ankimimit të ish-kryebashkiakut Erion Veliaj.
“E kishim paralajmëruar këtë zhvillim dhe tani duhet të pyesim presidentin nëse ka një fije morali, të japi dorëheqjen dhe të kërkojë ndjesë dhe të mos presë komisionin se ka shkelur Kushtetutën. Madje do ishte e papranueshme që edhe vetë deputetët e mazhorancës të votonin kundër shkarkimit të tij. Ata e kanë ditur mirë se çfarë po bënte presidenti Bajram Begaj. Është provuar dhe faktuar shkelja e Kushtetutës, është shumë e rëndë. Nëse ka një fije dinjiteti dhe respekti në nder të atij institucioni, të kërkojë ndjesë dhe të japë dorëheqjen”, tha Balliu për News 24.
I pyetur për aksionin e opozitës dhe nëse do reagonin, deputeti shpjegoi se:
“Kemi bërë kërkesë zyrtare për shkarkimin e tij në parlament, ishte rasti i dytë pas Diellës, ky është rasti tjetër, ai zbaton çfarë thotë Rama. Ky nuk është lajm i mirë as për opozitën dhe as për qytetarët, Presidenti ka shkelur Kushtetutën dhe kjo është e rëndë”.
Por ligjvënësi la në dukje të kuptohej se kreu i shtetit edhe mund të mos dorëhiqej, duke e vijuar detyrën edhe pas shkeljes së rëndë kushtetuese.
“Nëse ne jemi në xhungël, ai le të qëndrojë aty, në të kundërt të japë dorëheqjen dhe të kërkojë ndjesë”, komentoi ai.
Deputeti demokrat pyetjeve për misionin opozitar dhe planin konkret, u përgjigj se PD dhe opozita, sikurse ai personalisht, kishin denoncuar aferat e qeverisë, nga ish-kryebashkiaku Erion veliaj, deri te zv/kryeministrja Belinda Balluku, ashtu edhe te lidhjet me krimin dhe vjedhjet e votave nga pushteti më 11 maj.
Leave a Reply