I ftuar në Spotlight nga Alban Dudushi, në Vizion Plus, analisti Frrok Çupi foli ahspër për presidentin Meta duke u shprehur se ky i fundit është fenomen i shkeljes së ligjit.

Ndër të tjera, Çupi paralajmëroi se së shpejti do të hapet edhe çështja e floririt.

“Ilir Meta është një fenomen i tërë veseve më të këqija, jo thjeshtë veseve por i shkeljes së ligjit. I një familjeje primitive në pushtet si Millosheviçi, dominon me të gjitha gjërat, si oktapodi… është një problem i madh për vendin. Por, krahas me të, sigurisht pas Gërdecit, pas 21-Janarit, pas floririt… se do hapet çështja e floririt.”

