“Ahmetaj është Ilir Meta i dytë. Bastard, i korruptuar” kështu u shpreh avokat Idajet Beqiri në studion e emisionit të “3D nga Alban Dudushi” në RTSH1.

Avokat Beqiri theksoi gjithashtu se ishte përgjegjësi e rëndë e Ramës që e çoi Arben Ahmetajn deri atje.

Ai theksoi se Ahmetaj është njeriu i dytë pas Ilir Metës më i korruptuar në Shqipëri.

“Arben Ahmetaj ishte me të vërtet deri zv/kryeministër dhe Rama ka përgjegjësi të rëndë që e ka marrë deri atje, por Arben Ahmetaj është Ilir Meta i dytë në Shqipëri, njeriu më i korruptuar, njeriu më bastard që ka parë ndonjëherë ky vend. Në aspektin që e ka filluar korrupsionin qëkur ishte fëmijë dhe vazhdoi me korrupsionin. E filloj me impulset elektronike qëkur ja vodhi shqiptarëve hapur, vazhdoi me Kredinsin dhe duke bërë pastrim të produkteve dhe të parave, vazhdon më tutje, s’ka lënë poshtërsi pa bërë”, u shpreh avokat Beqiri.

/a.r