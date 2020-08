Organizmi Kombëtar i Shëndetit në Greqi ka bërë me dije se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 262 raste të reja me Covid 19 në vend, një numër rekord prej fillimit të pandemisë dhe në total numri i të prekurve ka shkuar 6177. 22 prej rasteve të sotme janë zbuluar në pikat e hyrjes të vendit si porte dhe aeroporte.

Nderkohe qe numri I pacienteve ne terapi intensive eshte trefishuar duke shkuar ne 24 , prej te cileve 3 jane nen 40 vjec , 2 persona kane humbur jeten duke cuar ne total numrin e pergjithshem te vdekjeve nga koronavirusi ne 216.

Theksohet se prej rasteve te sotme 36 jane zbuluar pas testeve te bera ne nje azil pleqsh ne Asvestohori te Selanikut ,ku jane gjetur positive 3 punonjese te azilit dhe 33 te moshuar.

Duke pare rritjen dramatike te rasteve ministri grek I Shendetsise u ka bere thirrje sidomos te rinjve te kene kujdes duke zbatuar masat pasi sic ka theksuar ai mosha mesatare e te prekurve me covid 19 ne 11 ditet e para te gushtit eshte vetem 36 vjec.

Nderkohe organet greke shohin me shqetesim se masa qe kane shpallur per mbylljen e bareve ,klubeve dhe restoranteve ne oren 12 te nates , ka sjelle perseri fenomenin e tubimit te te rinjve ne sheshet e hapura te qyteteve dhe perseri rreziku per perhapjen e virusit eshte ende i madh.

/e.rr